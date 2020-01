Il ricordo di Loris Pasi continua a vivere: donazione all'associazione Diabete Romagna

Azienda forlivese specializzata nel settore della quadristica industriale e quadristica di potenza al fianco dell'associazione Diabete Romagna. Si tratta della Cpie Srl, nata a Forlì nel 2011 per iniziativa di Cristian Pasi, che ha ha voluto raccogliere la testimonianza di vita del padre Loris, venuto a mancare all’affetto dei suoi cari sul finire del 2019, e continuare la strada di affetto e solidarietà da lui segnata a favore di chi nella vita si trova a combattere con una patologia cronica per la quale non esiste guarigione. L'impresa ha effettuato un’importante donazione all’associazione, che opera per supportare le persone con diabete della Romagna, integrando quanto offerto dal Servizio Sanitario Nazionale.

Chi era Loris Pasi

Loris era molto conosciuto nel reparto di diabetologia dell’Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì e, come per tutti i pazienti con una patologia cronica, il reparto era una seconda casa, che si frequenta con assiduità e in cui si affronta ogni visita di controllo con quel misto di preoccupazione e famigliarità, riflettendo sulle incertezze, sulle paure e sulle difficoltà che la malattia impone. Ma il reparto è anche quel luogo in cui si accresce la consapevolezza su come affrontare la malattia, in cui potersi confrontare, in cui esporre le proprie preoccupazioni e in cui trovare la forza e il coraggio per affrontare le sfide ogni volta nuove che il diabete presenta.

Loris ha combattuto il diabete con tenacia, facendo in modo che non decidesse mai per la sua vita. L’energia che metteva nel suo lavoro, il sorriso e le parole di conforto e affetto che aveva per chi incontrava e il suo grande impegno per la comunità e per gli altri, che si manifestavano nel comitato di quartiere di Vecchiazzano, nella parrocchia, nella sagra della rana e in tanto altro ne sono la testimonianza. La memoria di Loris continuerà ad essere viva nella moglie Luisa, nei loro tre figli, Barbara, Cristian, Erica, nei nipoti Anna, Agata e Mattia e in tutte le persone che lo hanno conosciuto e che numerose hanno partecipato alle sue esequie, le cui donazioni in memoria sono state devolute a favore dell’associazione Diabete Romagna. CPIE SRL di Cristian Pasi, grazie a questa donazione in memoria continuerà a far vivere il ricordo di Loris nei sorrisi dei tanti bambini, adulti e persone non autosufficienti con diabete per fare in modo che la malattia non decida mai delle loro vite.

"Nella sua vita - racconta Cristian - ha avuto tante passioni, ma una su tutte era la sua preferita, stare all'aria aperta camminando nei sentieri in montagna, quando poteva, o correndo con la Polisportiva Cava con cui aveva instaurato una grandissima amicizia. Per questo abbiamo piacere di fare un ringraziamento particolare a loro visto che per mio padre erano molto importanti oltre a tutte le persone che hanno partecipato al funerale e che hanno fatto una donazione in sua memoria".

"Siamo molto grati a Cpie di Cristian Pasi - evidenzia Pierre Cignani, presidente associazione Diabete Romagna -, perché con il suo contributo potremo continuare a finanziare in supporto al Servizio Sanitario Nazionale dietisti, perché la gestione del diabete passa da una corretta alimentazione, podologi, per gestire le complicanze del diabete agli arti, psicologi, per aiutare ad accettare la malattia, campi scuola formativi perché i bambini con diabete imparino a diventare autonomi e l’assistenza medica domiciliare per portare il sorriso in casa di quelle persone con diabete non autosufficienti che non possono recarsi in ospedale".