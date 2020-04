"Grazie per il vostro prezioso lavoro": famiglia dona pane fatto in casa e "nutella" ai farmacisti

Non solo medici ed infermieri in prima linea a combattere quotidianamente il coronavirus. C'è un altro esercito di camici bianchi tutti i giorni a servizio dei cittadini. E' quello dei farmacisti, che quotidianamente accolgono e consigliano chi non sta bene. La stanchezza si legge sugli occhi, ma le mascherine nascondo il sorriso. E senza alcun dubbio ha strappato una lacrima anche di commozione il gesto di una famiglia, che mercoledì mattina ha consegnato al banco della "Farmacia Cicognani" di viale Spazzoli quattordici fette di pane integrale con crema spalmabile alla nocciola.

Al delizioso vassoio è stato affiancato un messaggio con tanto di arcobaleno: "Grazie per il vostro prezioso lavoro. Andrà tutto bene". Firmato Enrico, Rita e Leone. E' stato inoltre evidenziato che si tratta di pane integrale sfornato martedì sera e fatto in casa dalla famiglia. Il tutto accompagnato da un thermos di tè caldo. Il dottor Gurioli, titolare della farmacia, ha accolto con entusiasmo il dono, postandolo sulla pagina Facebook dell'attività: "Quando hai dei super clienti che ti regalano l'energia e la carica per affrontare queste giornate di delirio". Ovviamente dal farmacista è arrivato il ringraziamento con tanto di cuoricini.