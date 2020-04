Coronavirus, "Panorama Basket" promuove una raccolta fondi per il 118 Forlì: "Servono zaini nuovi"

"Panorama Basket", la trasmissione televisiva di TeleRomagna dedicata alla palla a spicchi arancione, lancia un appello a tutti gli abitanti di Forlì e del suo comprensorio e assieme a tutti i cittadini e agli appassionati di sport, lancia una campagna di raccolta fondi a beneficio del 118 territoriale. Un'iniziativa benefica promossa sulla piattaforma di fundraising internazionale GoFundMe e che vuole dare un sostegno concreto a chi, quotidianamente, rappresenta l'avamposto a protezione e tutela della salute della collettività.

Medici e infermieri specializzati del 118, tutti i giorni e 24 ore su 24, intervengono ovunque si presenti necessità di un pronto intervento sanitario e la tempestività davanti all'urgenza, l'efficienza in ogni situazione, la professionalità e accuratezza del soccorso costituiscono il primo e indispensabile argine-salvavita. Durante questa lunga e difficile fase di emergenza internazionale, è proprio il personale sanitario operativo a bordo delle ambulanze ad entrare per primo in azione ogni qualvolta si presenti un caso sospetto o effettivo di infezione da Covid-19. Interfacciandosi con il coordinamento del 118 è emersa un'esigenza specifica che lo staff della trasmissione televisiva di TeleRomagna, nelle persone di Enrico Pasini, Franceska Picari e Deris Ulivi, vuole impegnarsi a soddisfare con l'appoggio di tutti i cittadini di buona volontà.

Spiegano da Panorama Basket: "Il personale del 118 di Forlì ha bisogno di zaini nuovi per il soccorso salvavita e attraverso le donazioni sulla campagna denominata "Zaini Emergenza per gli operatori del 118 di Forlì" (https://www.gofundme.com/manage/zaini-emergenza-per-gli-operatori-del-118-di-forli) ci siamo posti l'obiettivo di raccogliere 5mila euro con i quali acquistare e consegnare quanti più zaini possibile. Ogni ambulanza o automedica ne ha sempre uno a bordo e il costo di ognuno supera i 250 euro. C'è bisogno di dotare gli operatori di strumenti nuovi in questa fase di allerta epidemica".

Ciascun zaino contiene tutti i presidi e i dispositivi indispensabili per applicare le prime prestazioni terapeutiche. Uno strumento fondamentale per il loro lavoro e per la vita dei cittadini. A causa della diffusione del nuovo coronavirus, dopo ogni intervento di ogni mezzo di primo intervento, questo deve essere sottoposto a un lungo e accurato processo di sanificazione. La procedura interessa sia l'ambulanza sia tutti i presidi di protezione personale e gli strumenti utilizzati dai medici e dagli infermieri del 118. Proprio l'igienizzazione dello zaino emergenza è particolarmente complessa per la confermazione dello stesso che va scrupolosamente disinfettato in ogni suo scomparto e dispositivo che contiene. Questo iter avviene ogni giorno e più volte al giorno e lo zaino finisce inevitabilmente per deteriorarsi.

"Noi di Panorama Basket vogliamo acquistarli e donarglieli al più presto perché il bisogno non aspetta - evidenzia lo staff -. Questi zaini servono ora. Questi zaini serviranno sempre. Chiediamo, quindi, il sostegno della comunità e informeremo la cittadinanza di ogni sviluppo della nostra iniziativa i cui passaggi saranno scrupolosamente certificati e resi pubblici. Sino al momento nel quale verrà effettuato l'ordine degli zaini, il loro acquisto e la loro ufficiale consegna".

Lo zaino Ils

Zaino compatto per l’emergenza da 40,5 Lt di volume, nato per ottimizzare gli spazi sui mezzi di soccorso, provvisto di 2 tasche frontali per i presidi di prima necessità. Possibilità di inserire internamente delle trousse colorate a velcro per differenziare i presidi. Lo zaino è costruito in cordura, molto resistente agli strappi, le cerniere di 10mm. conferiscono alle stesse una resistenza elevata ed una chiusura ermetica, evitando accidentali aperture che potrebbero causare fuoriuscita di prodotti.