Il cuore gigante di una cittadina forlivese: donate mille piantine agli abitanti di Norcia

Regalo speciale da parte di una cittadina forlivese agli abitanti di Norcia. Mariangela Barbetta ha infatti donato un migliaio di piantine di erbe aromatiche. Sabato si è presentata nel comune umbro accompagnata dal consigliere comunale di Forlì Sonia Giulianini e dai ragazzi del servizio civile e della Pro Loco Norcia, che hanno distribuito le piantine alla cittadinanza. L'amministrazione comunale, attraverso l’assessore ai servizi sociali e culturali, Giuseppina Perla, ha ringraziato Barbetta "per questa bella e simpatica iniziativa che simboleggia la tanta solidarietà, anche individuale, che in questi mesi si è mossa dall’Italia e dall’estero e che ha raggiunto la nostra città".

Le piante sono cresciute nell'azienda "Vivai Tassinari" di Roncadello. Com’è nato questo progetto di beneficenza lo descrive Barbetta “Sono rimasta particolarmente colpita dalle parole pronunciate dal sindaco Nicola Alemanno nel corso di un’iniziativa che si è svolta a Roma in cui raccontava con grande sensibilità quanto era accaduto a Norcia. Mi sono subito sentita coinvolta e volevo far qualcosa per questa comunità – continua – ho pensato alle erbe aromatiche tra le spezie più usate in cucina soprattutto per la carne di cui la vostra comunità rappresenta un’eccellenza nella lavorazione”.