Si arrichisce il patrimonio culturale della città: donate due opere d'arte

Si arricchisce il patrimonio artistico della città. Lo storico e professore Sergio Spada ha scelto di donare due opere d'arte alla Pinacoteca civica di Forlì. Si tratta di un busto di Gianna Nardi Spada, in gesso patinato del 1938, realizzato da Bernardino Boifava, e del ritratto su olio compensato di Gianna Nardi Spada, con cornice dorata, dell'artista forlivese Maceo Casadei. Il valore complessivo è stimato in 16mila euro. La giunta comunale, che si è riunita il 9 gennaio scorso, ha accettato la donazione. Le opere saranno esposte "nel momento in cui si rendano disponibili spazi espositivi adeguati nell’ambito di complessivi progetti futuri di allestimento museale e di mostre temporanee". Nella delibera viene stabilito che i "Musei civici provvedano ad inventariare, conservare, valorizzare e mettere a disposizione del pubblico gli oggetti in narrativa, secondo tempi e modalità compatibili con le caratteristiche dei suddetti oggetti e le risorse e gli spazi disponibili".