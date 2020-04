La Sidac di Forlì dona 2400 tute, 5500 calzari, mascherine e tablet alla Rianimazione

La Sidac di Forlì ha donato lunedì alla Rianimazione di Forlì 2400 tute per la protezione del personale, 5500 calzari protettivi, mascherine e dei tablet per collegare i pazienti isolati con i famigliari. "Si tratta di un piccolo gesto a supporto degli angeli che stanno supportando i pazienti malati di Coronavirus in un periodo difficilissimo - spiega il presidente della Sidac, Augusto Balestra, presente alla donazione con Nicola Tassinari e Massimo Saragoni -. Il nostro vuol rappresentare un grande ringraziamento per quello che gli operatori sanitari stanno facendo in questa emergenza". Sidac è l'azienda figlia della grande "Orsi-Mangelli" di Forlì. La famiglia Orsi-Mangelli era una delle più antiche famiglie nobili della realtà forlivese ed i suoi antenati più illustri sono personalità del medioevo tra cui un famoso architetto costruttore del campanile della pieve romanica di San Mercuriale nel centro cittadino e un famoso cardinale.



