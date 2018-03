I giovani di Regina Pacis donano uova di Pasqua ai piccoli pazienti del "Morgagni-Pierantoni"

Anche quest'anno, in occasione della Domenica delle Palme, alcuni ragazzi coi genitori e i loro educatori della parrocchia Regina Pacis, appartenenti a vari gruppi, si sono recati all'ospedale Morgagni per consegnare ai pazienti dei reparti di Geriatria e Pediatria i rami di ulivo e le uova di Pasqua. Nei giorni precedenti la visita i ragazzi si sono ritrovati per decorare i bigliettini augurali e per preparare le confezioni da regalare. A questa iniziativa ha contribuito anche il Conad City di viale Bolognesi, che ha offerto una parte delle uova. Per rendere più bella la giornata, il gruppo ha anche intrattenuto per alcuni minuti le persone ricoverate, con un canto.