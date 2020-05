Le Associazioni genitori di tre scuole donano due videolaringoscopi all'Anestesia e Rianimazione del "Morgagni-Pierantoni"

Un gesto importante di solidarietà per l'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì a nome di tutti i bambini che frequentano tre scuole forlivesi. Li hanno rappresentati Catia Palli, dirigente dell'Istituto Comprensivo numero 6; Antonella Mengozzi, dell'Associazione Genitori della scuola secondaria "Benedetto Croce"; Giovanni Marinelli, presidente dell'Associazione Genitori della scuola primaria "Aurelio Saffi"; Caterina Sparanero, rappresentante della Associazione Genitori della Scuola Materna "Girasole"; e Renato Scaringella, segretario dell'Associazione Genitori della scuola secondaria "Benedetto Croce".

"I due videolaringoscopi per emergenza sanitaria coronavirus donati all'Unità operativa di Anestesia e Rianimazione di Forlì - spiegano gli anestesisti forlivesi - sono dei presidi per la gestione delle vie aeree in pazienti affetti grave insufficienza respiratoria, raccomandati dalle linee guida nazionali per questa patologia. Al di là della emergenza sanitaria attuale, sono strumenti che rimarranno a disposizione della Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione per le manovre sulle vie aeree di tutti pazienti ricoverati. Grazie a tutti i bambini e alle loro famiglie".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella foto sono presenti il direttore della Anestesia e Rianimazione di Forlì, Stefano Maitan, la responsabile della Struttura Semplice di Terapia Intensiva Marina Terzitta e la Coordinatrice Infermieristica Susanna Marocchini