Il mondo della scuola per l'ospedale: la rete di solidarietà raccoglie oltre 31mila euro

Oltre 31mila euro. E' la somma raccolta dai tanti comitati e associazioni dei genitori delle scuole di Forlì. Le associazioni dei genitori, da sempre un supporto prezioso per le scuole stesse, hanno sospeso le iniziative previste nel secondo quadrimestre e si sono chieste in quale modo offrire, anche in questa occasione, il proprio supporto. A far da traino è stata l'iniziativa del Comitato Genitori della scuola Bersani: in pochi giorni è stata trovata un'ampia condivisione, creando così una rete di spontanea solidarietà.

"Appena è partito il tam tam nelle varie chat non c'è stato alcun tentennamento e l'iniziativa si è sparsa a macchia d'olio - viene spiegato in una nota -. Anche dirigenti, insegnanti e personale Ata hanno deciso di aderire. Ogni realtà scolastica ha deciso autonomamente di donare quanto poteva e con immensa soddisfazione siamo riusciti a raccogliere la cifra di 31.302 euro con la quale abbiamo provveduto ad acquistare direttamente apparecchiature mediche sanitarie, oppure rimettendo la scelta delle priorità all'ospedale stesso".

"Questa emergenza crea difficoltà a tutti, ma ci sono donne e uomini che ogni giorno hanno bisogno di cure e ci sono donne e uomini che ogni giorno sono in prima linea e non si risparmiano per garantirgliele - viene evidenziato -. Siamo comitati e associazioni di genitori, alunni, dirigenti, insegnanti, personale Ata, ma prima di tutto cittadini che amano la propria città e intendiamo contribuire a sostenere ed aiutare il nostro ospedale affinchè vi si possa operare nelle condizioni migliori per tutti". Nel frattempo tanti bambini continuano a disegnare arcobaleni per lanciare un messaggio di speranza.

La rete solidale

Scuola primaria Bersani

Scuola secondaria Orceoli

Scuola primaria Diego Fabbri

Scuola primaria Rivalti

Scuola secondaria Caterina Sforza

Scuola infanzia Il Giardino dei Sogni

Scuola infanzia San Martino in Strada

Scuola primaria Focaccia

Scuola secondaria Camelia Matatia

Scuola secondaria Benedetto Croce

Scuola primaria Saffi

Scuola infanzia Il Girasole

Scuola primaria Decio Raggi Roncadello

Scuola infanzia Il Platano

Scuola primaria Valli

Scuola infanzia Angeletti

Scuola primaria Rivalta

Scuola nido Le Farfalle

Scuola primaria De Amicis

Scuola Infanzia Il Papavero

Scuola primaria Archimede Mellini

Scuola secondaria Zangheri

Scuola infanzia Arcobaleno

Scuola Infanzia Le Margherite

Scuola infanzia Lucertola Blu

