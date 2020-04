Donazioni di denaro a Civitella e Forlì dalla Mondodelvino

La Mondodelvino spa, con sede a Forlì e a Priocca (Cuneo), ha deciso di partecipare alla macchina della solidarietà sostenendo economicamente diversi progetti, stanziando la somma di 26.000 euro destinati a vari attori dei territori in cui hanno sede i siti aziendali. Per la Romagna, sono stati donati 4000 euro al Comune di Civitella di Romagna, dove ha sede una delle cantine del gruppo, Poderi dal Nespoli, per far fronte alle prime necessità ed urgenze.

Ha inoltre messo a disposizione un contributo di 10.000 euro destinato all’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì per l’acquisto di un dispositivo all’avanguardia che può eseguire ecografie polmonari e leggerle anche da remoto, strumento che ora permette un aiuto nella diagnostica in ambito covid-19 e che potrà essere anche applicato in altri campi nel futuro. Per il Piemonte, invece, sono stati sostenuti nella provincia di Alessandria, dove ha sede la cantina di Cuvage, Fondazione Uspidalet ed Associazione Pentagramma con un importo di 3000 euro, mentre nel cuneese sono stati donati 7000 euro per il reparto 118 della Centrale operativa della Provincia di Cuneo e 2000 euro a Priocca, all’associazione comunale che si occupa di assistenza sul territorio.

“Tutti questi contributi saranno investiti dalle varie associazioni ed enti per fronteggiare le necessità ed emergenze primarie - spiega Marco Martini, amministratore delegato del Gruppo - Con questo gesto speriamo di essere di supporto a tutti coloro che in questo momento si trovano in prima linea ad affrontare un periodo complesso e rischioso, mettendo a disposizione economie che possano dare nell’immediato mezzi per operare in sicurezza e rapidità”.

