Donazioni e impegno per la Pediatria dell'ospedale, il primario: "Grazie a tutta la comunità"

Accade che, talora, i cittadini si rivolgano alla stampa per segnalare qualche inefficienza nei servizi sanitari o, al contrario, per condividere il loro apprezzamento per il livello delle cure ricevute. E’ molto più raro che siano i sanitari stessi a rivolgersi ai giornali, se non per comunicazioni di natura strettamente scientifica e di salute pubblica. Comprensibili motivi di riservatezza e di rappresentatività istituzionale lo impongono. Questa volta mi piacerebbe fare un’eccezione, facendo, a nome della nostra Pediatria e mio personale, un ringraziamento davvero riconoscente a quella comunità che con iniziative diverse e generose ci accompagna nel nostro lavoro quotidiano e ci offre supporto concreto.

Sono privati cittadini, piccole associazioni sportive, di quartiere o di genitori, gruppi organizzati di lavoratori o istituzioni pubbliche che spontaneamente (questo è importante) si rivolgono a noi offrendo quanto il loro lavoro e la loro generosità ha consentito di raccogliere. E’, naturalmente, un pensiero rivolto ai bambini ai quali può accadere di passare qualche tempo in ospedale e noi siamo solo un tramite dello sguardo costante di tutta la comunità sul mondo dell’infanzia.

E’ un’attenzione e una vicinanza di cui siamo grati e che, allo stesso tempo, ci stimola a fare meglio, a spenderci un po’ di più perché avvertiamo che intorno a noi l’impegno e le attese sono forti.



Enrico Valletta - Direttore U.O. Pediatria, Ospedale di Forlì