Donazioni, tutti i benemeriti del Coronavirus a Forlì e territorio

Sono moltissimi sono i cittadini che in questi giorni desiderano fare delle donazioni agli ospedali per l’acquisto di strumentazione medica per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Cittadini privati, associazioni e imprese si stanno attivando per sostenere gli sforzi degli "angeli bianchi" del "Morgagni-Pierantoni". Per questo l’Ausl ha diffuso i canali ufficiali per poter effettuare le elargizioni in modo sicuro, che per ora però è solo tramite via bonifico bancario. E’ possibile utilizzare le seguenti coordinate bancarie: AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - INTESA SAN PAOLO - IBAN: IT34W0306913298100000300064 - Tesoreria AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA AREA FORLI, precisando nella causale una eventuale motivazione per la donazione.

Anche la Regione ha deciso di dare la possibilità a chiunque voglia di dare un contributo per la gestione dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, versando sul conto corrente della Protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna. Questo il codice Iban: IT69G0200802435000104428964. Causale: Insieme si può: l'Emilia-Romagna contro il Coronavirus. Ogni euro raccolto e il suo utilizzo verranno ovviamente resocontati pubblicamente, così come è stato fatto per la ricostruzione post sisma.

Fondazione Cassa dei Risparmi

La Fondazione Cassa dei Risparmi ha disposto uno stanziamento straordinario fino a un massimo di 500mila euro per l’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì per l'acquisto di strumentazioni come ventilatori, letti e attrezzature per l'allestimento di postazioni di terapia intensiva e mascherine.

Ambiti Territoriali di Caccia

Gli Ambiti Territoriali di Caccia (Atc) hanno donato 21mila euro all'Ausl Romagna per il contrasto al Coronavirus. "Tale contributo è in particolare destinato all’acquisto di due unità di respirazione assistita per le unità di terapia intensiva degli Ospedali della Provincia di Forlì-Cesena impegnati a fronteggiare il Coronavirus", viene evidenziato.

"Viviamo in Positivo"

Cinquemila euro donati all'Ausl Romagna. Questo il gesto di cuore dell'associazione di clownterapia "Viviamo In Positivo Vip Forlì OdV", che ha depositato la somma con un bonifico bancario attraverso i canali forniti dall'Ausl.

Dottori Commercialisti e Ordine degli Avvocati

L’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento della Romagna, associazione costituita da 5 ordini professionali (Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e Ferrara e Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena), ha erogato lunedì un contributo di 12.500 euro (10mila euro all'Ausl della Romagna e 2.500 euro a favore della Ausl di Ferrara), finalizzati a contrastare l’emergenza sanitaria da coronavirus nelle province del territorio romagnolo e ferrarese in cui opera.

Fantacalcio per la Rianimazione di Forlì

Dieci giovani forlivesi hanno deciso di devolvere il montepremi del Fantacalcio al reparto di Rianimazione dell'ospedale Morgagni-Pierantoni. Chi vuole può aderire all'iniziativa dando il suo contributo al link https://www.gofundme.com/f/ fantacalcio-per-la-salute?utm_ source=customer&utm_medium= email&utm_campaign=p_cp+share- sheet.

L'iniziativa di una cittadina forlivese

Una simile modalità per donare alla Rianimazione di Forlì è quella messa in atto da una raccolta fondi via internet, organizzata da una forlivese, e finalizzata nello specifico ad acquisti di macchinari. Qui per donare con quest’altra formula, molto immediata e adatta alle cifre non elevate .

Donazioni di mascherine

Mille kit diagnostici per il Covid19-coronavirus sono in arrivo in Romagna, grazie alla donazione di un importante cliente cinese di Terre Cevico che ha deciso di ricambiare la solidarietà mostrata dalla cooperativa romagnola del vino. A gennaio, infatti, nel momento in cui l’emergenza era al massimo in Cina e ancora lontana in Italia, Terre Cevico aveva inviato gratuitamente a Pechino 15mila mascherine come contributo concreto a combattere l’epidemia

