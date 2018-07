Pesche per la comunità di Norcia: ancora un abbraccio di solidarietà da Forlì

Sabato all’alba una piccola delegazione di Villafranca di Forlì si è messa in viaggio direzione Norcia per consegnare 500 chili di pesche nettarine della Romagna Igp. Il gesto di solidarietà e vicinanza alla comunità proviene dall’associazione ‘Il Palazzone’ di Villafranca. Il vice presidente dell'associazione Valerio Giulianini e il socio fondatore Mariangela Barbetta, accompagnati da Loretta e Sonia, hanno distribuito i succosi “frutti estivi” nella casetta della Pro Loco fino ad esaurimento alla presenza del presidente della Pro Loco di Norcia Domenico Rossi e dei suoi ragazzi.

"Con questa iniziativa si vuole far sentire più vicino il territorio di Forlì a questa comunità così fortemente messa alla prova dagli eventi del 2016, a tutti i Nursini che stanno ripartendo nella ricostruzione di una nuova vita, la speranza è che questo frutto possa essere considerato come un forte e affettuoso abbraccio nei confronti di tutta la comunità che sta tornando sempre più alla normalità - afferma il vicepresidente dell'associazione, Giulianini -. Il progetto, Forlì più vicino a Norcia non può fermarsi questo è un ulteriore passo verso la ripartenza e la ricostruzione di una comunità".

“Ringraziamo di cuore i nostri amici di Forlì che in questi mesi ci hanno fatto spesso visita riscuotendo grande simpatia, prima con la donazione di piantine da orto ed oggi con le pesche IGP - dice l’assessore ai servizi sociali di Norcia, Giuseppina Perla -. In particolare le piantine sono diventate oggetto didattico nella programmazione educativa dei bambini dell’asilo nido comunale che lo scorso 29 giugno ci hanno deliziato con lo spettacolo di fine anno, incentrato sulla sana alimentazione ed in particolare sui prodotti della terra".