Volti segnati dal dramma: azienda dona prodotti idratanti agli operatori sanitari

La Kibo Management, che rappresenta in Italia gli interessi della giapponese Rohto management, ha donato trecento prodotti idratanti agli operatori dell'emergenza dell'ospedale di Forlì. Nel dramma umano del Coronavirus, l'immagine dei volti di medici ed infermieri, segnati da lividi ed escoriazioni causati dalle mascherine, sono diventati un simbolo della lotta al virus.

"È a Osaka, all’inizio degli anni ’90, che nasce la linea Promedial nei laboratori di Rohto Pharmaceutical Co. Ltd - spiega Lorenzo Piemonti, amministratore unico della Kibo management -. Fondata alla fine del XIX secolo, la Rhoto è fra le principali aziende farmaceutiche giapponesi e leader in dermocosmesi e oftalmologia. Rohto Pharmaceutical ha scelto l’Italia come prima nazione d’accesso in Europa, affidando in esclusiva la distribuzione della linea Promedial a Freia Farmaceutici, con l’obiettivo di portare anche da noi il concetto di salute e di vita sana della pelle secondo la tradizione giapponese".

"Abbiamo pensato di donare lozioni e maschere ad idratazione intensiva - spiega Piemonti - per lenire i segni lasciati sui volti dei sanitari, da maschere e visiere, dopo ore e ore di lavoro. Abbiamo voluto contribuire, con un piccolo gest,o per dare sollievo agli operatori della sanità che lottano per noi contro il virus. Mascherine di bellezza per chi usa mascherine chirurgiche".