Donna cade in casa e chiede aiuto: soccorsa grazie all'intervento dei vicini

Momenti di concitazione in un condominio di via Andrelini, in centro a Forlì, nelle prime ore di martedì mattina. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire, assieme al personale del 118, per soccorrere una donna caduta in casa e impossibilità a rialzarsi. L'allarme è scattato dai vicini di casa, che hanno udito i suoi lamenti e le sue richieste di aiuto. Questo ha messo in moto la macchina dei soccorsi. Per fortuna l'infortunata è stata soccorsa tempestivamente e, una volta avuto accesso all'abitazione, presa in carico dal personale del 118.