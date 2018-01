Cane morde condomina sul pianerottolo, emessa l'ordinanza: "E' aggressivo e da rieducare"

E' dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso dopo esser stata aggredita da un cane. E' quanto accaduto il 19 dicembre scorso ad una cittadina forlivese, in un condomonio del quartiere Cava. Il caso è stato segnalato dai sanitari dell'ospedale “Morgagni-Pierantoni” di Vecchiazzano, da un'assistente sociale del Comune di Forlì e dai condomini dove risiede la donna all'Unità Operativa di Sanità Animale dell'Ausl Romagna, sede di Forlì.

Il cane, un esemplare maschio “American staffordshire”, è stato sottoposto dai veterinari pubblici ad un apposito intervento di verifica dell'aggressività, oltre alle verifiche anti-rabbia. “L'osservazione diretta del cane – si legge nell'ordinanza firmata dal dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile, Gianfranco Argnani - ha permesso di evidenziare che il soggetto risponde con difficoltà ai comandi ed è di difficile controllo da parte del proprietario. Oltre ciò manifesta un atteggiamento dominante ed imprevedibile tanto che la morsicatura pare sia avvenuta senza una causa certa su un pianerottolo del condominio, dove il cane si era venuto a trovare libero ed incustodito”.

Dai controlli è emerso un indice di aggressività del cane “molto vicino a 14 (grado 2)”. Per questo motivo è stato emesso un atto nei confronti dei proprietari e detentori che impone che “il cane sia accudito da persona in grado di controllarlo in qualsiasi situazione, in modo particolare in presenza di bambini; che sia condotto in tutti i luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico, compresi gli spazi privati comuni a più persone (come ad esempio gli spazi condominiali), con guinzaglio e museruola”.

Inoltre l'ordinanza impone “misure idonee ad evitare che il cane possa fuoriuscire autonomamente dagli spazi in cui è custodito (appartamento di abitazione, recinto chiuso o situazioni similari)”. E' stata inoltre suggerita “la possibilità di ridurre l'aggressività del soggetto mediante castrazione”, mentre si impone che “sia attuato un percorso di recupero comportamentale del cane presso un veterinario esperto in comportamento animale che, una volta terminato il percorso rieducativo, dovrà relazionare circa i risultati ottenuti”.