Sul volto porta i segni delle violenze del compagno: ora è in una struttura protetta

Sul volto portava i segni delle violenze subìte la sera precedente da parte del compagna. Un'abruzzese di 45 anni, residente a Forlì, è stata soccorsa giovedì mattina dal nucleo "Antidegrado-Controllo di vicinato" della polizia locale di Cesenatico. I due agenti erano impegnati in un servizio di controllo nella zona della stazione ferroviaria della località rivierasca, quando hanno notato una donna con evidenti segni al volto determinati da ecchimosi nell'occhio destro, tumefatto, e alla bocca.

Un quadro, questo, verosimilmente riconducibile a percosse; la signora è stata avvicinata dagli stessi agenti ed ha riferito della violenza fisica ricevuta dal compagno la sera prima, allo stesso modo di una ventina di giorni precedenti; in quell'occasione, le aveva sferrato pugni e altri colpi a caso; al pronto soccorso le erano stati riconosciuti una ventina di giorni di prognosi. Mercoledì lo stesso copione: oltre a nuove percosse le ha distrutto anche il telefono cellulare. Portata al pronto soccorso a Cesenatico, per le prime cure è stata dimessa (con cinque giorni di prognosi) e poi accompagnata al Comando di Polizia Locale di Cesenatico per presentare la querela per lesioni.

Rimaneva però in piedi un altro aspetto, non di secondaria importanza in questi casi, anzi. Come proteggere e difendere la donna da ulteriori nuovi attacchi di ira sconsiderata del compagno o convivente? Ebbene attraverso uno dei centri antiviolenza della zona, contattato dall'ufficiale di servizio della Polizia locale, è stata individuata una struttura protetta dove la donna è stata poi accompagnata con tutte le garanzie di protezione e riservatezza del caso.