Trovata sotto un albero la donna scomparsa, è sopravvissuta a neve e gelo: è in gravi condizioni

E' sopravvissuta ad una notte al gelo e a tratti nevosa. E' stata trovata in gravi condizioni di ipotermia Elisabeth, la 57enne francese, da anni residente in Italia, allontanatasi giovedì pomeriggio dalla sua abitazione, a Spinello, nel comune di Santa Sofia. Venerdì mattina, secondo il protocollo previsto dalla Prefettura, sono riprese le ricerche che hanno visto impegnati i Carabinieri della Compagnia di Meldola, al comando del capitano Filippo Cini, i Vigili del Fuoco, anche con l'elicottero Drago 45 giunto da Bologna, ed i tecnici del Soccorso Alpino.

Poco dopo le 10 la donna è stata poco distante dalla Strada Provinciale sp127 che da Spinello scende verso Civorio, in una zona boscosa dietro un piccolo avvallamento. In particolare era sotto ad un albero, dove forse aveva cercato riparo. Giovedì sera le temperature sono precipitate abbondantemente al di sotto dello zero ed è arrivata anche la neve. La signora è stata avvistata contemporaneamente da una squadra di terra del Soccorso Alpino che scandagliava la zona e dall’elicottero dei Vigili del Fuoco, che stava compiendo un sorvolo in cerca della 57enne.

Era in condizione di grave ipotermia e priva di conoscenza, ma respirava. Subito è stato richiesto l'intervento dell'elicottero di "Romagna Soccorso", che, coordinato dal personale terra del 118 e del Soccorso Alpino, ha raggiunto l'area dove è stata individuata la 57enne. Dopo esser stata stabilizzata, è stata trasportata col codice di massima gravità all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.