Donne e competenze digitali, in partenza 23 corsi gratuiti in provincia

Sono in partenza, sull’intero territorio provinciale, corsi di formazione gratuita - cofinanziati con risorse del Fondo Sociale Europeo, PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna - rivolti a donne con l’obiettivo di promuovere la formazione di competenze digitali che contribuiscano all’utilizzo di soluzioni ICT based e di tecnologie innovative nelle imprese. I percorsi proposti (di durate diverse, minimo 40 ore-massimo 80 ore) forniscono alle partecipanti l’opportunità di sviluppare competenze in un’ampia gamma di contenuti digitali riconducibili alle macro aree: creazione di contenuti, elaborazione delle informazioni, comunicazione, risoluzione di problemi, sicurezza, in funzione di una sempre maggiore qualità dei requisiti e degli standard richiesti dalle imprese. Tra i temi principali: grafica digitale, video making, creazione siti web e blog, sviluppo di app, produzione ed elaborazione di immagini digitali.

L’attività mira a ridurre il divario tra conoscenze e competenze possedute e quelle richieste dal mercato del lavoro, così da rendere maggiormente spendibili nei contesti lavorativi le donne e la loro professionalità. TECHNE Forlì-Cesena, in qualità di ente capofila, coordina un partenariato composto da Iscom Formazione, Cercal, AECA-CnosFap, FORM.art e Cassa Edile ed Artigiana; l’offerta formativa si articola su 23 percorsi e si potrà scegliere di partecipare a più progetti, nell’ottica della modularità e componibilità.

I primi corsi saranno avviati in modalità online; per ricevere informazioni più dettagliate è possibile rivolgersi direttamente alle agenzie formative oppure visitare il sito www.techne.org