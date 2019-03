Dopo 50 anni la classe elementare del '62 si ritrova: "Usavamo ancora inchiostro e pennino"

I bimbi della classe 1962 della scuola elementare “Matteotti” di Ca' Ossi si sono incontrati, circa 50 anni dopo che si trovavano a condividere la stessa aula e le stesse lezioni. Grazie ad un paio di ex studenti che hanno avuto la costanza di contattare tutta la classe, il gruppo si è incontrato venerdì sera alla trattoria di Melania Bolognesi a Castrocaro, lei stessa compagna di quella classe annata 1962. Come spesso capita, ritrovarsi anche a distanza di decenni permette di riscoprire le caratteristiche delle persone e quel “bambino” che resta sempre dentro ad ognuno di noi. Spiega il gruppo, che ha mandato una foto: “Ognuno di noi ricorda episodi e dettagli diversi e ascoltare la memoria di quegli anni è stato un vero regalo. Alcune cose non si comprano, l'emozione prima tra tutte”. Alcuni ricordi ancora vivi: “Noi bimbi del '62 abbiamo iniziato a scrivere con inchiostro e pennino, cose del secolo scorso. La maestra Rina Credenti era una signorina d'altri tempi, arrivava a scuola su una millecento guidata dall'autista in divisa, un mondo lontano. Tutti noi ricordiamo che la maestra Credenti ci insegnò la marsigliese”.