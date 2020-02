Dopo appena 4 mesi dalla nomina, lascia il suo incarico il segretario comunale Luca Canessa

Luca Canessa lascia il vertice amministrativo del Comune di Forlì. Il segretario e direttore generale del Comune, che si era insediato poco più di 4 mesi fa, lascia il proprio ruolo nella città mercuriale per andare a ricoprire l'incarico di segretario comunale a Grosseto, un altro capoluogo guidato da un'amministrazione di centro-destra. A richiederlo, dopo la sua disponibilità, è stato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna. La nomina potrebbe essere effettiva già dal 1 marzo. Il sindaco Gian Luca Zattini, che il 1 ottobre aveva annunciato l'entrata in carica di Canessa, dovrà invece selezionare un altro segretario. Nel frattempo sarà in carica il vice Michele Pini. In giunta siede inoltre l'assessore Maria Pia Baroni, persona di fiducia di Zattini ed esperta segretaria comunale in pensione.

Luca Canessa, laureato in Giurisprudenza con master in scienze giuridiche dell’Ambiente, avvocato, è stato segretario generale nei comuni di Alghero, Massarosa, Stazzema, Piazza al Serchio e Giuncugnano. Livornese di 47 anni, Canessa, ha maturato una significativa esperienza in pianificazione strategica e programmazione del territorio. E' stato docente in numerose scuole universitarie di alta formazione, anche su incarico del Ministero dell’Interno, tra le altre cose è specializzato in gestione delle risorse umane negli enti locali. E' iscritto nell’Albo dei Giornalisti, elenco pubblicisti.