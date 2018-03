Dopo due anni le Mongolfiere lasciano il parco urbano e i cieli di Forlì

Sarà Cesena ad ospitare in Romagna l'edizione 2018 del Festival delle Mongolfiere. Dopo due edizioni a Forlì, la manifestazione dedicata ai giganti dell'aria si terrà all'ippodromo nel weekend del 13 maggio e quello successivo. I palloni coloreranno il cielo della città malatestiana, emozionando le famiglie che vorranno trascorrere una giornata all'insegna del divertimento. Sono inoltre previste numerosi laboratori didattici e ludici affiancheranno i voli e gli spettacoli offerti dalle mongolfiere.

Insomma, dopo due anni di mongolfiere al Parco Urbano quest'anno toccherà alla vicina Cesena. Gli organizzatori spiegano che non è stata una scelta di "tradire" Forlì, ma una decisione imprenditoriale per coprire nuovi territori. Nel 2016, il primo anno a Forlì, la manifestazione fu un flop a causa del maltempo continuativo e della scelta dei gestori del Parco Urbano di ritirare la disponibilità dell'area verde in quanto i mezzi di servizio sul terreno inzuppato dalle piogge avrebbero rovinato il manto erboso. Tuttavia la pace è stata ritrovata nel 2017, grazie anche ad un meteo più clemente che favorì un grande afflusso di visitatori. A Forlì le manifestazioni si sono tenute alla fine di aprile e nel ponte del primo maggio. A Cesena, invece sono state programmate un paio di settimane dopo, quando il tempo, almeno in teoria, dovrebbe essere più stabile.

Data la stagione (quando già inizia a fare troppo caldo nelle ore centrali del giorno, la luce del sole che arriva fino a sera) lo spettacolo delle mongolfiere in volo su Cesena sarà concentrato soprattutto intorno al tramonto. Per il resto ci sarà da sperare nel bel tempo. E' prevista la presenza di oltre dieci mongolfiere, mentre per i bambini sono previsti laboratori sul volo e sugli aquiloni, ma - essendo dentro un ippodromo - anche sui cavalli e le loro scuderie.