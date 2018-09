Dopo i vampiri, arriva il film sui lupi mannari: si cercano comparse per licantropi e affini

Dopo i “real vampires” ora anche un film sui lupi mannari, sempre a Meldola. La produzione della serie precedente vuole realizzare un film dedicato a lupi mannari e vampiri. Il film intitolato “Il morso del lupo” è tratto da un libro scritto dal meldolese Davide Santandrea intitolato “Il diariodella bestia”e sarà girato dalla neo-regista Caterina Minezzi, appena diplomata all'Accademia del Cinema Nazionale di Bologna. Tra gli attori confermati dalle precedenti produzioni troviamo l'attore forlivese Enrico Conti, il meldolese Daniele Gardelli (Conosciuto come “ Wolverine” per l'incredibile rassomiglianza al personaggio dei film di Xman) e ovviamente il real vampire meldolese Horus Jacob Sat, già protagonista principale della serie “L'Ombra del Diario”.

Il 15 settembre, all'interno della grande festa di San Michele, organizzato dalla caffetteria “San Michele”, in via Cavour 191 a Meldola, tra gruppi musicali, partite al calcio balilla, cena a base di Paella e Sangria, si terrà il casting per attori e comparse che, se approvate, saranno chiamate a recitare ed interpretare ruoli di licantropi e vampiri nel film. “Crediamo che questa esperienza di Casting sia molto divertente per chi vi partecipa – spiega Davide Santandrea, l'autore della storia del film e anche uno dei produttori - soprattutto perché, per chi non l'hai mai provato, ci sarà la possibilità di provare l'emozione di un primo “ tuffo” nel mondo del cinema, provando a recitare. Non si ricerca solo attori ma anche gente disponibile a fare da comparsa, ovvero ruoli di contorno che non sono meno importanti. Alle persone chiederemo di muoversi come un vampiro e come un licantropo seguendo le indicazioni della regista”.