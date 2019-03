Dopo il diploma hanno già trovato un lavoro: "Il 'Vassallo' fiore all'occhiello del territorio"

Sabato mattina si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi dell'anno scolastico 2017-2018 ai ragazzi dell'istituto Ipsia "A.Vassallo" di Galeata. Erano presenti il dirigente Iris Tognon e il sindaco Elisa Deo. "Un gesto semplice, ma di grande valore - esordisce il primo cittadino -. Quella pergamena non è affatto "un semplice pezzo di carta", ma rappresenta il percorso passato fatto di studio ed impegno per ottenerlo, ed il futuro ambizioso e ricco di possibilità lavorative".

"Questi ragazzi, infatti, non appena terminati gli studi, hanno ottenuto tutti un impiego in aziende del territorio. Ciò a dimostrazione della qualità e potenzialità di un istituto che rappresenta il fiore all'occhiello per la realtà del nostro paese - continua Deo -. Ci tengo particolarmente e sono molto orgogliosa della proficua collaborazione fra scuola ed istituzioni locali".

"Ma non potrebbe essere diversamente, poiché sono convinta che sia la scuola ad essere la vera maestra di vita capace di forgiare i cittadini consapevoli del domani - conclude -. Un grazie di cuore alla dirigente ed ai docenti, che in questi anni hanno contribuito con la loro preparazione e passione a tenere altro il nome di questa scuola, per avermi permesso di condividere questo intenso ed importante momento".