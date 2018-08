Dopo la barca-scuolabus in Kenya, l'associazione dona i giochi ai bimbi della Pediatria

L'associazione di volontariato "7 Solidali con un filo di perle odv" ha contribuito a rendere più accogliente il reparto di pediatria dell'ospedale di Forlì con una donazione. L'associazione, un gruppo di amiche che dedicano un po' del loro tempo e della loro fantasia ad aiutare gli altri, in particolare i bimbi in difficoltà è attiva in particolare per il sostegno ai bambini in Africa. In collaborazione con Marafiki Primary School onlus ha contribuito a dotare di una barca-scuolabus i bambini di una zona del Kenya, per rendere loro possibile raggiungere la scuola. Qui, in una laguna a sud di Watamu, c'è una piccola isola che si chiama Kadaina; su quell'isola c'è una scuola frequentata da 650 bambini e una “children home” che ospita 50 orfani. Trovata dalle volontarie della Marafiki Primary School onlus con l'aiuto delle volontarie di Forlì e prodotta da artigiani del posto, la barca-scuola bus che serviva è operativa da febbraio 2018. Di recente l'attenzione dell'associazione si è indirizzata al reparto di Pediatria dell'Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì. Alcuni giorni fa è stato consegnato al reparto una fornitura di libricini, colori e bolle di sapone da regalare ai bimbi ricoverati. “Sono regali sempre molto graditi perché aiutano a rendere meno impegnativa la permanenza dei bambini nel nostro reparto”, ha ringraziato Enrico Valletta, Direttore dell'unità di Pediatria.