Dopo la crisi, nuova proprietà per la Giuliani: "Diventerà un polo di eccellenza"

Il Tribunale di Forli, attraverso una procedimento competitivo, ha assegnato a MTS srl la proprieta della Giuliani Soc. Coop., ammessa a concordato preventivo. Lo fa sapere una nota della Metalsigma Tunesi Spa, azienda lombarda di Arluno, vicino a Milano. MTS Srl infatti fa parte della Metalsigma Tunesi Spa che dal 1979 di occupa, come la Giuliani, di facciate in alluminio e vetro e complementi dell'involucro edilizio.

Spiega Giorgio Campeggio, amministratore delegato di Metalsigma: "Abbiamo acquisito la Giuliani per le forti sinergie con la nostra impresa. Vogliamo creare a Forli un polo di eccellenza nella produzione di facciate continue e serramenti. L'acquisizione fa seguito all'affitto di ramo d'azienda iniziato il 2 gennaio scorso e grazie al quale abbiamo gia iniziato a dispiegare il valore della sinergia tra le due aziende. Sono convinto che le competenze e la capacita produttive della Giuliani permetteranno di riguadagnare quote di mercato e sviluppare ulteriormente la produzione". Il piano di rilancio dell'azienda presentato da Metalsigma prevede una piena operativita della Giuliani sulla base degli accordi siglati con i sindacati il 16 dicembre 2019, con il mantenimento di 28 posti di lavoro e la possibilita di accedere alla proroga degli ammortizzatori sociali per i restanti lavoratori.