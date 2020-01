Dopo la lite con la fidanzata prende a pugni i cartelli stradali: interviene la Polizia

Dopo una lite con la fidanzata, ha sfogato la rabbia contro i cartelli stradali. Gli agenti delle Volanti della Questura di Forlì sono intervenuti nella tarda serata di venerdì in via Costiera a seguito di una segnalazione alla sala operativa del 113 nella quale si evidenziava la presenza di una persona che "prendeva a pugni alcuni camper in sosta". I poliziotti hanno appurato che i veicoli non erano stati presi di mira; bensì l'individuo, un giovane di 20 anni, si stava sfogando contro alcuni cartelli stradali dopo un bisticcio con la compagna. Il ragazzo, non avendo danneggiato la cartellonistica, è stato redarguito dal personale in divisa.