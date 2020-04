Doppio gesto di solidarietà: il Rotaract dona uova di Pasqua ai piccoli ospiti del Villaggio della Gioia

Il Rotaract di Forlì ha donato le uova di Pasqua della Fondazione Ant Italia ai piccoli ospiti del Villaggio della Gioia. Da anni il Rotaract collabora con la Fondazione Ant Italia Onlus, partecipando all'iniziativa di vendita di uova di Pasqua per contribuire a sostenere l'assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai pazienti oncologici. "Quest'anno, purtroppo, il periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo non ci ha consentito la vendita diretta delle uova, ma comunque abbiamo deciso di voler dare un nostro contributo all'associazione che sosteniamo ormai da molto tempo - spiegano dal Rotaract -. Da diversi anni, poi, abbiamo conosciuto e ci siamo avvicinati al "Villaggio della Gioia", gestito dall'associazione comunità "Papa Giovanni XXIII", una realtà splendida, guidata da persone che non si possono che definire meravigliose e che hanno dedicato la loro vita all'aiuto degli altri. Abbiamo allora deciso di regalare un sorriso ai piccoli ospiti di questa bellissima realtà , parti della grande famiglia dell'associazione. Speriamo di aver fatto cosa gradita in un momento così difficile. A volte anche le piccole cose sono responsabili di grandi cambiamenti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.