Nella nebbia parcheggia l'auto e si mette a dormire: ma contromano e nella corsia di sorpasso della Tangenziale

Incredibile quanto potenzialmente tragico quello che è capitato nella notte tra venerdì e sabato sulla Tangenziale di Forlì, all'altezza dell'uscita di via Bertini. Erano circa le 4 quando alcuni automobilisti in transito, esterrefatti, hanno segnalato la presenza di un'auto parcheggiata in contromano sulla corsia di sorpasso e con le quattro frecce lampeggianti. All'interno vi era anche il guidatore che, beatamente, dormiva incurante di quanto potesse essere pericoloso per sé e per gli altri. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Corso Garibaldi, diretto dal dirigente Stefano Santandrea, che hanno evitato una possibile tragedia.

La Polizia ha immediatamente limitato la circolazione e subito rimossa la vettura, così da evitare una probabile tragedia, in considerazione dell’orario notturno e della limitata visibilità causata dalla nebbia che in quel momento avvolgeva la zona. La verifica effettuata con l’etilometro ha riscontrato il suo stato di ebbrezza, attestandosi su un valore medio vicino a 1,1 grammi per litro. Il conducente, un 41enne residente in città, è stato deferito per il reato di guida in stato di ebbrezza, oltre a vedersi ritirata la patente, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.