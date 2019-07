Le auto sfrecciano ad alta velocità tra le abitazioni: si installano due dossi dissuasori

Dopo diverse segnalazioni, l'amministrazione comunale di Bertinoro concretizza la richieste dei cittadini provvedendo all'installazione di due dossi finalizzati a rallentare la velocità in via Ponara. I residenti hanno lamentato come gli automobilisti mantenessero il piede pesante sull'acceleratore. Lungo la stessa arteria erano già stati installati tre dossi, sia in prossimità dell’incrocio con Via Lago, sia in corrispondenza del gruppo di abitazioni nel tratto compreso tra Via Lago e Via Cellaimo. Tuttavia è stato fatto notare come in quest’ultimo tratto come i veicoli procedessero a velocità di marcia elevate, nonostante i limiti attualmente esistenti, creando fonte di pericolo per i residenti, anche in considerazione delle ridotte dimensioni della carreggiata.

Si tratta di un'arteria utilizzata principalmente come alternativa alla via Emilia, per raggiungere via Cellaimo, via Lago o il centro abitato di Panighina. Dopo le opportune valutazioni dei tecnici comunali, l'amministrazione ha disposto l'installazione di due dossi artificiali aventi una larghezza non inferiore a 120 centimetri ed un'altezza non superiore ai 7 centimetri. I dossi, che saranno collocati in corrispondenza del civico 1202 e 1216 di via Ponara, viene illustrato, "saranno realizzati in elementi in rilievo prefabbricato saldamente ancorati alla pavimentazione ed al contempo facilmente rimovibili all'occorrenza; la superficie dei rallentatori sarà del tipo antisdrucciolevole; e saranno adottate idonee misure per l'allontanamento delle acque in corrispondenza dei dossi)".