Dovadola, completata la distribuzione delle mascherine. Buoni spesa per 52 famiglie

Sono cinque, tutti in isolamento domiciliare e in buona salute, i positivi al coronavirus a Dovadola. Sabato, ha annunciato il sindaco Francesco Tassinari, dalle 7-7.30 ci sarà un'area in piazza Battisti con due banchi di frutta e verdura. "Sono state completate in giornata le operazioni di distribuzione delle mascherine a tutti i residenti di Dovadola - annuncia il sindaco Francesco Tassinari -. Sono risultati 52 i nuclei famigliari aventi diritto ai buoni spesa in questa prima fase, in giornata è iniziata la distribuzione dei tagliandi relativi".

