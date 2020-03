Dovadola, maxi donazione di mascherine: il gesto della famiglia Corsini

Si trova in quarantena nella propria abitazione e risulta in buoni condizioni l'unico dovadolese risultato positivo al coronavirus. Nel frattempo prosegue l'attività di consegna di generi alimentari e farmaci da parte della locale Protezione Civile. Spazio anche ad altre buone notizie. In questo periodo di grande difficoltà sotto tutti i punti di vista, l’azienda Mechtex della famiglia Corsini, azienda specializzata nella produzione di motoriduttori sincroni, passo a passo, a corrente continua, ha donato 500 mascherine di tipo chirurgico all’amministrazione comunale di Dovadola.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le mascherine sono in fase di distribuzione da parte dell’amministrazione comunale ai titolari dei negozi, all’Hospice, alla protezione civile, alla casa di riposo per permettere a tutti di mantenere le condizioni di sicurezza durante lo svolgimento delle attività lavorative e quindi in modo diretto per la comunità. L'amministrazione comunale ringrazia la famiglia Corsini per l'ennesimo gesto di generosità nei confronti di Dovadola