Dovadola, ridotta l'Imu sugli immobili strumentali delle imprese

Nell'ultimo Consiglio comunale di Dovadola di venerdì, è stata votata all'unanimità (assente il consigliere del Pd, astenuto quello del M5S) la riduzione dell'IMU sugli immobili strumentali all'attività d'impresa: capannoni, negozi, laboratori. Spiega Riccardo Merendi, consigliere comunale di Dovadola, dell'Unione dei Comuni della Romagna forlivese e membro del Direttivo provinciale di Forza Italia: "Si è voluto dare un po' di respiro, incentivare e facilitare la permanenza sul nostro territorio di quelle realtà, che di Dovadola ne sono l'ossatura, ed invertire una tendenza alla chiusura che parrebbe inesorabile. Nella stessa seduta del Consiglio si è votato anche il mio ritorno quale rappresentante, assieme al Sindaco Tassinari, di Dovadola in seno all'Unione dei Comuni della Romagna forlivese. Torno a ricoprire quel ruolo, dopo le dimissioni (non dovute) che rassegnai in seguito al mio cambio di gruppo consigliare nel Comune di Dovadola".