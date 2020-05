Dovadola, un fiore al cimitero: il sindaco rende omaggio ai defunti

Il sindaco di Dovadola, Francesco Tassinari, nel venerdì di festa dedicato ai lavoratori, si è presentato all'esterno del cimitero, chiuso fino a lunedì secondo le disposizioni finalizzate a contenere la diffusione del coronavirus, per deporre un fiore. "Ho voluto rappresentare i sentimenti di tutti in occasione della festa dei lavoratori del Primo Maggio e simbolicamente rendere omaggio a tutte le persone care - esordisce il primo cittadino -. Un gesto che tantissimi di voi avrebbero fatto e che purtroppo non è possibile fare". La situazione sanitaria nel comprensorio di Dovadola ha visto vede ridurre il numero dei positivi a 5 residenti, tutti in isolamento domiciliare e sempre in buona salute.

