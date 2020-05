Dovadola, volontari all'opera: altre tre mascherine per ciascun cittadino

Altre mascherine per i dovadolesi. Nel venerdì di festa i volontari della Protezione Civile hanno provveduto alla preparazione di tutte le buste già divise per vie comunali mentre sabato pomeriggio 12 volontari divise a coppie, capitanati dal sindaco Francesco Tassinari, hanno distribuito le buste in tutte le abitazioni, campagna compresa. Sono state 721 le buste consegnate, una ciascun nucleo famigliare. Ogni residente ha ricevuto 3 mascherine: una mascherina di tipo chirurgico, due mascherine di tipo Montrasio e le istruzioni di utilizzo delle stesse redatte dalla regione Emilia-Romagna.

La seconda distribuzione a "tappeto" delle mascherine è stata possibile grazie alle donazioni ricevute dall'Amministrazione comunale da parte di privati cittadini, associazioni, imprese e regione Emilia-Romagna. Completata questa nuova consegna ogni residente dovadolese, nell'ultimo periodo, ha ricevuto due mascherine chirurgiche e due mascherine tipo Montrasio. Da lunedì entrerà in vigore l'obbligo di indossare la mascherina in tutti i luoghi aperti al pubblico confinati e in tutti i luoghi pubblici qualora non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.