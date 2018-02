Doveva trasportare terra, sotto il telone spuntano due auto: maxi multa

Trasportava due auto usate e parti di ricambio nuove di zecca senza alcuna autorizzazione. Un 42enne di nazionalità albanese è stato sanzionato di oltre 4mila euro al termine di un controllo svolto venerdì mattina al casello autostradale di Forlì dagli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Pieveacquedotto. Gli agenti, abituati a vedere targhe di tutte le nazionalità, hanno notato che la motrice di un mezzo che procedeva in direzione sud aveva una vecchia targa francese, mentre il rimorchio una targa di esportazione belga.

Il conducente, anziché esibire i documenti, è sceso dal mezzo, cercando di convincere i poliziotti a lasciarlo proseguire in quanto dopo poche ore avrebbe dovuto imbarcarsi per l'Albania. Insospettiti da tale comportamento lo hanno accompagnato al comando della Polizia Autostradale. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che la motrice era stata cancellata dalla motorizzazione francese per l'esportazione, mentre il rimorchio aveva una targa temporanea anch'essa per esportazione .

Il mezzo era un cassonato per il trasporto di terra, chiuso nella parte superiore da un telone. Gli agenti si sono arrampicati per verificare il carico: spostando il telone, con sorpresa, hanno notato che vi erano due automobili usate e parti di ricambio nuove di zecca. I veicoli destinati per l'esportazione non hanno licenza di trasporto e possono pertanto viaggiare solo scarichi. Il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo in Italia per tre mesi ed affidato ad Aci Baldini, mentre al conducente è stata elevata una maxi multa di oltre 4.000 euro .