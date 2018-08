Dramma nella campagna forlivese, muore travolto dal proprio trattore

Dramma a Roncadello, nella tarda mattinata di sabato, con un 83enne che è deceduto travolto dal proprio trattore in via dei Benedettini. La tragedia si è consumata intorno all'ora di pranzo quando, secondo le prime ricostruzioni, il pensionato Rino Fugani stava lavorando sul mezzo agricolo e pare lo avesse agganciato a un altro trattore. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, uno dei due mezzi si sarebbe mosso travolgendo l'anziano. A ritrovare il corpo senza vita dell'83enne è stato un famigliare, che verso le 13.30 non vedendo arrivare il parente col quale aveva un appuntamento per le 11, ha fatto la macabra scoperta. Nonostante abbia dato l'allarme facendo accorrere il 118, al loro arrivo, i sanitari non hanno potuto fare nulla e il medico ne ha certificato il decesso. Sull'incidente indagano i carabinieri.