Drei in Tv: "Se mi fossi ricandidato forse Zattini non si sarebbe presentato". Regionali? "Sono disponibile"

L'ex sindaco di Forlì Davide Drei, intervistato a VideoRegione da Mario Russomanno per la trasmissione che andrà in onda Sabato alle 23.15, ha ripercorso alcune delle tappe della propria esperienza politica: "Rinunciai a ricandidarmi a sindaco nel luglio del 2018 - ha detto - perché una parte del Partito Democratico forlivese mi osteggiava apertamente fin dall'inizio del mio mandato. Una situazione anomala. Ed è vero che Marco Di Maio propose poi alla segreteria del Pd alcune candidature che non ottennero accoglienza. Ritengo che la nuova segreteria guidata da Daniele Valbonesi farà un buon lavoro e per questo l'ho sostenuta", sempre Drei.

Drei ha anche riflettuto sulle recenti elezioni amministrative che hanno visto prevalere a Forlì il centro-destra: "Se fossi stato ricandidato a sindaco avremmo vinto? Non posso affermarlo ma penso che in quel caso Gianluca Zattini, che personalmente stimo, non avrebbe presentato la sua candidatura". Ed ora si guarda alla Regionali. Così Drei in trasmissione: "Io candidato alle regionali? Sono disponibile"