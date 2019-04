Drei scrive al Ministero: "Organizzare il servizio dei vigili del fuoco per l'aeroporto"

Certezze sul presidio dei vigili del fuoco all'aeroporto Ridolfi di Forlì: è la richiesta contenuta in una lettera che il sindaco Davide Drei ha indirizzato martedì mattina al sottosegretario Stefano Candiani, che ha la delega al corpo dei vigili del fuoco all'interno del Ministero degli Interni. Drei spiega di aver ricevuto alcuni giorni fa le preoccupazioni della società di gestione FA Srl, specialmente sul presidio del personale anti-incendio.

Drei non entra nel merito della polemica tra la società di gestione e il governo, con la prima che lamenta ritardi burocratici tali ormai da far svanire la possibilità (in verità già indicata come remota) di riaprire prima dell'estate, e il secondo – rappresentato dal sottosegretario forlivese Jacopo Morrone – che invece parla di documentazione incompleta presentata da FA Srl. “Al di là del fatto che è compito della società di gestione avere tutte carte in regola, è però doveroso per il ministero garantire i tempi e modi per garantire i vigili del fuoco, dal momento che non abbiamo certezza ora che a procedure completate da FA ci sia effettivamente il servizio, che va organizzato. Servizio che è presente in altro aeroporti inattivi. Usciamo dagli scaricabarile, serve compattezza degli organi istituzionali”, aggiunge Drei.

Per il sindaco c'è un “evidente interesse pubblico al servizio dei vigili del fuoco al Ridolfi. E' una conseguenza del bando indetto dal ministero dei Trasporti: se il ministero ha dato l'ok alla ripartenza dell'aeroporto, questo ha tutto il diritto di essere dotato di servizi antincendio. Ho chiesto al sottosegretario Candiani di riceverci, facendo una pressione che deve essere trasversale alle forze politiche”.