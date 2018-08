Droga, la Polizia scopre una "fumeria" in un appartamento del centro: coppia nei guai

Hanno allestito una "fumeria" per consumare eroina e hashish nella loro abitazione. Una coppia di tossicodipendenti, già pizzicata nei mesi scorsi, torna nella rete della Sezione Antidroga della Squadra Mobile. Lui, 23 anni, era stato arrestato a luglio, mentre la ragazza, 22enne, a maggio. Secondo quanto hanno ricostruito gli investigatori, ospitavano nel loro appartamento in centro diversi giovani per consumare stupefacenti. Domenica pomeriggio i poliziotti, con l'ausilio di una pattuglia della Volante, si sono posizionati nei pressi dell'abitazione, intercettando uno scambio all'ingresso del condominio tra il 23enne ed una coppia arrivata per acquistare eroina ed hashish

In particolare, erano state cedute due dosi di eroina e 2 grammi di hashish. La giovane acquirente agli operatori della Volante ha consegnato lo stupefacente appena ricevuto estraendolo dal reggiseno. E' seguita la perquisizione domiciliare dello spacciatore, trovando il padrone di casa e la convivente in compagnia di altro giovane, un 32enne. Quest’ultimo ha riferito di aver appena assunto eroina all’interno della casa, ceduta dal 23enne in cambio di 20 euro. In casa sono stati recuperati un grammo di eroina, tre di hashish e 300 euro nella camera dal letto, ritenuti frutto dell’attività di spaccio della coppia.

Sia gli spacciatori che gli acquirenti sono stati portati in Questura: il 23enne è stato arrestato in flagranza per spaccio in flagranza e detenzione di ulteriore droga e cessioni continuate nel tempo in concorso con la ragazza, che è stata denunciata in stato di libertà. Il giudice Lisenda (pubblico ministero Federica Messina) ha convalidato l'arresto, disponendo la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, permanendo il vecchio obbligo di dimora in Forlì in attesa del processo. I tre acquirenti sono stati segnalati amministrativamente al prefetto come assuntori.