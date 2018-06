Fattorino trovato con hashish e "coca": con lui c'era anche lo spacciatore

Gli agenti della Volante della Questura di Forlì, coadiuvate dai colleghi della PolStrada, hanno sanzionato l’autista di un corriere espresso perché trovato sotto l’effetto di stupefacenti mentre effettuava consegne in città alla guida del veicolo aziendale. Un altro uomo che era con lui è stato invece indagato per spaccio di stupefacenti. Il controllo è stata effettuato nella zona di via Pandolfa. I poliziotti si sono insospettiti per la strana sosta in un parcheggio del camion recante le insegne del corriere espresso, circostanza strana, visto che lì nei pressi non c’erano aziende o privati cui effettuare consegne.

Il personale in divisa ha inizialmente pensato ad un furto, così si sono avvicinati per controllare. Improvvisamente il camion è partito cercando di eludere il controllo, ma è stato raggiunto subito e fermato. Nessun furto era stato commesso, ma il comportamento sospetto del conducente ha determinato gli agenti ad approfondire il controllo: addosso sono state trovate due dosi di hashish ed una bustina in cellophane contenente tracce di polvere bianca, forse cocaina.

Sul posto è quindi giunta anche una pattuglia della Polizia Stradale di viale Italia, che ha proceduto alla contestazione relativa alla guida in stato di alterazione per l’effetto di stupefacenti ed al ritiro della patente di guida. L’uomo è stato poi accompagnato in ospedale per effettuare le analisi previste dalla legge, ma si è rifiutato. Per questo motivo nei suoi confronti è stata anche inoltrata una denuncia penale alla Procura.

All’interno dell’abitacolo c’era anche un altro uomo, che nulla aveva a che vedere col mestiere di autista incaricato di consegne. Anche lui è stato perquisito, ma non sono stati trovati altri stupefacenti, anche se dalle circostanze del fatto e dagli accertamenti successivi è emerso il sospetto che lo stupefacente sequestrato all’autista era stato ceduto proprio lui. Per questo motivo è stato anche lui denunciato per spaccio di stupefacenti.