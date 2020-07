Droga, truffe e guida in stato d'ebrezza: raffica di controlli dell'Arma, un arresto e 3 denunce

E' di un arresto e tre denunce il bilancio di una serie di controlli svolti dai Carabinieri della Compagnia di Corso Mazzini tra martedì e mercoledì. Nella rete dei militari della stazione di Forlì sono finiti due minorenni forlivesi. Entrambi sono stati sorpresi in possesso di marijuana. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di recuperare altra "maria". I due sono stati quindi denunciati a piede libero per "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti". Gli stessi militari hanno inoltre eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un leccese di 42 anni emessa dal tribunale di Torino. L'accusa è di associazione a delinquere e truffa aggravata. Nella nottata tra martedì e mercoledì invece i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Forlì hanno denunciato per "guida in stato di ebbrezza e sostanze stupefacenti" un piemontese residente a Predappio. L'uomo, annebbiato dai fumi dell'alcol, aveva cercato di sottrarsi al controllo.

Foto di repertorio