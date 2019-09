Due concorsi per una 70ina di posti nel pubblico impiego, la Cgil organizza la formazione

La funzione pubblica Cgil di Forlì, per agevolare la partecipazione dei cittadini ai vari concorsi pubblici, informa di avere in corso la programmazione di appositi corsi di formazione per il concorso da istruttore amministrativo/contabile cat. C posizione economica c1 con 35 posti a tempo indeterminato presso la Provincia Forlì-Cesena, e per il concorso coadiutore amministrativo senior cat. B posizione economica Bs presso l'Ausl Romagna, con 39 posti a tempo indeterminato disponibili. Per tutti coloro che fossero interessati è possibile procedere con le pre-iscrizioni ai due corsi di formazione, recandosi personalmente presso la sede della fp cgil, via pelacano 7 Forlì, oppure telefonando.