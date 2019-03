Due escursionisti non ritornano al rifugio: della diga di Ridracoli scattano le ricerche

Il Soccorso Alpino, servizio regionale Emilia Romagna, Stazione Monte Falco, è stato attivato sabato sera dal gestore del rifugio della diga di Ridracoli per il mancato rientro di due escursionisti. Due squadre si sono portate in zona per le ricerche, che si stanno concentrando nella zona del comune di Bagno di Romagna. Seguiranno aggiornamenti.