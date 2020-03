Due incidenti sul lavoro alla Bonfiglioli, la Cisl proclama 8 ore di sciopero

Due incidenti sul lavoro nello stabilimento Bonfiglioli di Forlì: un campanello d’allarme per il quale il sindacato dei metalmeccanici Cisl, la Fim-Cisl ha dichiarato uno sciopero relativo alla propria sigla sindacale di 8 ore e chiede la convocazione di incontri specifici con l’azienda. In una nota il segretario Riccardo Zoli spiega che “La Fim-Cisl Romagna ritiene preoccupante l’aumento degli infortuni e rischiati infortuni che negli ultimi 12 mesi hanno interessato la Bonfiglioli riduttori spa, divisione Trasmital, soprattutto per alcune tipologie, ovvero i traumi da schiacciamento”.

“Recentemente, si sono verificati due infortuni di una certa gravità (traumi da schiacciamento) ai quali è seguita la richiesta di convocazione da parte della rappresentante della sicurezza sul lavoro di incontri specifici sui due infortuni. Successivamente, in assenza di risposte esaustive sulla risoluzione tempestiva delle problematiche legate al tema degli infortuni sul lavoro e della sicurezza, è stato proclamato uno sciopero di 8 ore. Riteniamo che la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro sia un tema di priorità assoluta”.

Conclude la nota di Zoli: “Conseguentemente, invitiamo la direzione aziendale e le altre segreterie sindacali presenti in azienda alla formazione di un tavolo permanente che abbia la funzione di gestire le problematiche in merito alla salute e sicurezza e di proporre misure atte a ridurre gli infortuni”.