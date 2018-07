Due individui sospetti al parchetto: uno aveva la droga, l'altro arnesi da scasso

E' stato trovato in un parchetto con arnesi da scasso. Un giovane è stato denunciato a piede libero dagli agenti della Volante della Questura di Forlì. Durante un controllo di iniziativa di una volante in un parchetto cittadino, nel mirino dei poliziotti sono due giovani sospetti. Uno aveva addosso una modica quantità di stupefacente, ed è stato segnalato alla Prefettura di Forlì per l’uso personale. L’altro, con qualche precedente per reati contro il patrimonio, aveva in auto degli arnesi utilizzabili all’occorrenza anche per lo scasso, per cui gli strumenti sono stati sequestrati e il giovane è stato denunciato alla Procura.