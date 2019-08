Due ladre in azione bloccate dalla Polizia: avevano dei passe-partout nella borsa

Due sospette ladre in appartamento sono state arrestato dalla Questura. La squadra mobile di Forlì nella mattinata di giovedì, su segnalazione del suo personale libero dal servizio, è intervenuta nella zona industriale e ha proceduto all’arresto, per tentato furto in concorso in abitazione, di due donne di 32 e 50 anni entrambe residenti in Lombardia ,con numerosi precedenti penali in materia di reati contro il patrimonio. Sottoposte a perquisizione delle borse sono state rinvenute e sequestrate tre chiavi passe-partout utilizzabili per l’apertura di serrature identiche a quella presente nella porta in cui le donne erano state viste armeggiare.

Su disposizione del pm Fabio Magnolo della Procura della Repubblica di Forlì, entrambe sono state tratte in arresto ed portate in carcere alla Rocca. Venerdì mattina si è tenuta udienza direttissima, a seguito della quale il difensore ha ottenuto termini a difesa con rinvio dell’udienza al 1 ottobre prossimo. Alle due indagate è stata applicata la misura dell’obbligo di dimora presso i rispettivi domicili.