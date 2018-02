Due magistrati in pole position per la guida della Procura di Forlì

Si è fortemente ristretta la rosa per il posto da Procuratore a Forlì, vale a dire la guida della Procura della Repubblica, dopo il trasferimento di Sergio Sottani a capo della Procura generale della Corte d'Appello di Ancona. Degli oltre 20 nomi di magistrati che si sono proposti per la Procura di Forlì, la quinta commissione del Consiglio superiore della Magistratura ha indicato due nomi per la successiva e definitiva decisione del plenum del Csm.

In commissione Maria Teresa Cameli ha ottenuto 4 voti, mentre Luca Tescaroli un voto. Sono quindi questi i due nomi che andranno alla successiva votazione, che potrebbe portare nel giro di poche settimane ad individuare il nuovo Procuratore di Forlì. Cameli, che parte “avvantaggiata” dal maggior numero di preferenze accordate in commissione, attualmente è sostituto procuratore generale alla Corte d'Appello di Ancona, sostanzialmente lo stesso ufficio diretto da Sottani. Tescaroli invece è pm di Roma ed è stato pubblico ministero di scottanti casi della cronaca nazionale, dal processo per la morte di Falcone fino a Mafia Capitale.