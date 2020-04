Due morti alla Zangheri in poche ore. La protesta: "Mi hanno detto 'Sta bene', poi la triste notizia"

Due drammatiche morti nel giro di poche ore alla casa di riposo Zangheri, che vede 74 casi di Coronavirus accertati in pochi giorni e un intervento massiccio dell'Ausl per mettere in piedi un reparto Covid all'interno della storica struttura, che ospita più di 300 anziani tra autosufficienti e non autosufficienti, nonché altre 150 persone circa tra personale e altri addetti che ruotano intorno alla cittadella di via Andrelini. Dopo il decesso di due anziani coniugi, che hanno fatto da spia del contagio in corso, altri due ospiti sono peggiorati nel giro di poche ore e peggiorati fino alla morte

Intorno alle 17 di mercoledì è spirato un uomo di 78 anni, che fino alla scorsa settimana era completamente autonomo, godeva di buona salute, guardava la tv e colloquiava con i parenti. Il figlio, Roberto Grassi, imprenditore del settore del mobile imbottito, appena il giorno precedente aveva avuto notizie positive dal medico della struttura, che lo definiva “in buono stato”. Grassi martedì aveva segnalato a ForlìToday il disservizio che non venivano effettuate le videochiamate tra gli ospiti e i parenti all'esterno e che solo in una sua chiamata casuale al medico, e non il contrario, aveva ricevuto dopo richieste pressanti la notizia che il padre era positivo al Coronavirus. “Altrimenti non l'avrei neanche saputo”, lamenta il parente. Lo stesso medico aveva rincuorato il figlio parlando di un caso addirittura “asintomatico”. Solo dopo la sua protesta pubblica Grassi è riuscito a vedere il padre in videochiamata. E qui lo choc: “Altro che in buone condizioni: era in stato vegetativo, con la bocca spalancata e incapace neanche di parlare”. Appena la settimana prima il 78enne era lucido e parlava con tutti i parenti. “Sono rimasto choccato”.

Intorno alle 17.45 di mercoledì arriva la notizia del decesso, nella stessa casa di riposo, senza il trasporto in ospedale. “Non è stato neanche tentato di intubarlo? Mi rivolgerò ad un avvocato non per prendermela con qualcuno ma per capire cosa è successo. La struttura ha sempre dato un'ottima accoglienza a mio padre, il personale è ottimo e non ce l'ho con loro. Ce l'ho con la gestione della casa di riposo in questa situazione. Che mio padre fosse a forte rischio se avesse preso il Coronavirus, avendo già pregressi problemi polmonari, ne ero consapevole, ma non capisco se ci siano stati tentativi di minimizzare o oscurare le informazioni all'esterno, mi dovevano dire le sue reali condizioni”. Infine la storia di Grassi è la storia, come purtroppo tante altre, di un lutto che non è possibile neanche elaborare: “Non ho neanche potuto salutare mio padre, sarò fuori dal cancello della camera mortuaria e ho chiesto alle pompe funebri di poter rallentare passando dal cancello per poter vedere almeno la bara chiusa”.

E a richiedere più trasparenza e informazioni puntuali giorno per giorno è anche la nipote di un'altra donna di 92 anni che è morta poche ore dopo, intorno alle 20 di mercoledì: “Aveva 92 anni, non era autosufficiente ed era assistita nelle sue necessità di base, ma ci riconosceva e parlava fino a quando siamo riusciti ad andare a visitarla, nonostante una lieve demenza senile. Se non fosse stata positiva al Coronavirus tuttora sarebbe viva, magari moriva fra un mese o un anno per cause naturali, quindi ritengo che se non avesse contratto il virus ora sarebbe ancora in vita. Noi parenti in un certo senso ci sentivamo tranquilli pensando ìMmeglio lì dentro che fuori'. Sarà difficile determinare le responsabilità e sinceramente ora non serve più a nulla, però visto che a noi parenti, per sicurezza o prevenzione, hanno vietato l'accesso da oltre un mese, ovviamente per non rischiare di portare il virus all'interno della struttura, ci domandiamo come è stato possibile? Chi è stato a portare nella struttura il virus? Tutte domande che non avranno mai risposta e noi piangeremo in silenzio”.

Anche da questa seconda testimonianza arriva richiesta di maggior informazioni: “Non la vedevamo dal 12 febbraio, assecondando la richiesta di non avere contatti. L'ultima volta che l'abbiamo vista non stava male. Poi non ce l'hanno fatta più vedere in queste settimane, neanche una videochiamata per capirne le condizioni come pure era possibile. Solo ieri, ai piedi del letto, una veloce videochiamata, una situazione non bella”.