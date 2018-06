Due settimane di lavori: senso unico alternato in un tratto di Tosco-Romagnola

Per consentire gli interventi sulla sede stradale finalizzati alla regimentazione dell’acqua piovana, da mercoledì e fino al 27 giugno sarà istituito il senso unico alternato sulla statale 67 “Tosco Romagnola” nel tratto compreso tra il chilometro 148,500 e il chilometri 148,700, nel territorio comunale di Portico e San Benedetto in Alpe, nella provincia di Forlì-Cesena. La limitazione sarà in vigore nella fascia oraria giornaliera dalle 7,30 alle 18,30, con esclusione dei giorni festivi.